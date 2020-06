Assegno familiare: tutti i requisiti per ottenerlo

L'assegno a nucleo familiare è un assegno erogato dall'Inps, a tutte le famiglie con almeno tre minori a carico ( cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso di carta di soggiorno e rifugiati politici). Può essere richiesto dalla madre, dal padre o dalla persona affidataria. L'assegno viene calcolato sulla base del reddito e va richiesto presso un Centro di Assistenza Fiscale convenzionato.

Come richiedere l'assegno

L’importo dell’assegno è calcolato in base alla tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo. I genitori per poter richiedere il pagamento degli assegni al nucleo familiare devono prima presentare una specifica richiesta di autorizzazione all’Inps, per via telematica. La domanda può essere presentata dal genitore convivente o dal genitore non convivente, ma in quest’ultimo caso gli assegni al nucleo familiare verranno comunque pagati dal datore di lavoro al genitore convivente.

Per quanto riguarda le informazioni da richiedere al Comune di Pisa, questi sono i riferimenti: Ufficio Attività Socio-educative Via Saragat, 24; Deri Michela/ D'Alonzo Francesco/ Felline Cristina 050 954032/055/059.

I livelli di reddito familiare per il pagamento dell'ANF sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ogni anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'Istat La variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo calcolata dall’Istat tra l'anno 2018 e l'anno 2019 è risultata dello 0,5 per cento. L’Inps, con il messaggio 18 maggio 2020, n. 2047, informa che il termine è ulteriormente rinviato al mese di competenza luglio 2020.