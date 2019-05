Una giornata con i bambini: 5 parchi dedicati ai più piccoli (e non solo) in Toscana

La primavera ha stentato a decollare, riservando a tutti quanti settimane dal volto decisamente invernale: freddo, pioggia, vento, pochissimo sole. Le previsioni però indicano un deciso miglioramento, con la stabilizzazione delle temperature su livelli più consoni a questo periodo dell'anno e cieli più sgombri dalle nubi. Torna così anche la voglia di trascorrere qualche ora all'aria aperta, in compagnia della propria famiglia e degli amici più stretti. Perché non farlo in uno dei molti parchi divertimento, a tema o naturali che costellano la nostra regione? Ecco 5 consigli da sperimentare nelle prossime settimane.

Situato a Lido di Camaiore, questa area di 15mila metri quadri è caratterizzata dal verde. E' nato nel 1997 ed è aperto tutti i giorni. Ci sono giochi e attività per tutti i bambini, con laboratori, attività sportive (da aprile è aperta anche la pista di pattinaggio), ballo e anche un'area dedicata alle feste. Qui infatti si possono organizzare anche i compleanni sfruttando il servizio di ristoro.