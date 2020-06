Pronto soccorso pediatrico: guida alla struttura d'emergenza per i bambini a Pisa

Il Pronto Soccorso Pediatrico gestisce l’emergenza-urgenza sia di ordine medico-chirurgico che traumatologico per l’età da 0-16 anni. E’ situato in locali adiacenti al Pronto Soccorso Generale con spazi e personale dedicati all’utenza pediatrica. L’emergenza-urgenza pediatrica è garantita 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno. Oltre agli interventi di carattere medico viene trattata la piccola chirurgia (suture) e la traumatologia (docce gessate, immobilizzazioni temporanee ecc.).

La struttura d'emergenza a Pisa

L'Unità Operativa di Pediatria si trova presso la struttura Santa Chiara, in via Bonanno Pisano. La sezione del Pronto soccorso pediatrico invece è all'interno del PS nella struttura di Cisanello, in via Paradisa.