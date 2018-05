Festa della Mamma: 5 cose da fare insieme a Pisa

Domenica 13 maggio è la Festa della Mamma, una giornata speciale per trascorrere un po' di tempo insieme e fare qualcosa che unisce e che diverte: vi diamo qualche idea su come trascorrere il giorno dedicato alle mamme e ai loro figli, grandi o piccoli che siano.

1. Museo di Storia Naturale a Calci

Il Museo di Storia Naturale può essere un'occasione per trascorrere qualche ora insieme ed imparare qualcosa di nuovo.

Attualmente il Museo è organizzato in due settori espositivi. Un settore comprende l’Acquario del Museo e le Esposizioni temporanee.

L’altro settore comprende le Esposizioni permanenti: Galleria storica, Giardino del Museo, Galleria degli anfibi e dei rettili, Galleria dei mammiferi, Sala degli archeoceti, Galleria dei cetacei, Sala dell’uomo, Galleria dei minerali, Sala “La Terra tra mito e scienza”, Galleria delle ere geologiche, Sale dei dinosauri, Sala della preistoria del Monte Pisano.

Il Museo si trova in via Roma 67 a Calci. Orario 9-20.

Per informazioni: www.msn.unipi.it/it/

2. Una pedalata insieme partecipando a 'Bimbimbici'

L'allegra pedalata in sicurezza lungo percorsi urbani torna proprio nel giorno della Festa della Mamma per le strade di Pisa, con la collaborazione dell'Uisp. L'ambientazione sarà quella del fantastico universo dei supereroi per l'atteso appuntamento dedicato a bambini e famiglie. La tradizionale manifestazione promossa dalla Federazione Italiana della Bicicletta da quasi vent'anni nella seconda domenica di maggio (Giornata nazionale della bicicletta) ha come principali obiettivi quelli di diffondere l'uso della bici tra giovani e giovanissimi a sostegno di una mobilità sostenibile, e di riaffermare il tema della sicurezza e della salute legata al movimento dei più piccoli attraverso gli spostamenti quotidiani.

L'appuntamento è in piazza XX Settembre alle 9.30 per l'iscrizione e l'intrattenimento dei bambini.