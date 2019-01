Auguri Befana! Buona Epifania 2019: frasi divertenti per WhatsApp e sms

Ci risiamo: voi e il vostro telefono, dubbiosi su quale frase inviare agli amici per augurare buona Epifania. La fantasia, si sa, spesso viene a mancare proprio sul più bello e la ricerca di auguri originali può farsi ardua. Se la vostra intenzione è quella di stupire i vostri cari, siete nel posto giusto. Di seguito troverete infatti alcune idee per fare bella figura con amici e parenti.

Ma da dove cominciare per scegliere il messaggio più adatto? La prima regola è quella di mettervi nei panni del destinatario. Che tipo di persona è? Ironica, seriosa o amante della tradizione? A seconda della risposta che avrete dato a questa domanda, potrete scegliere la tipologia di auguri da inviare: divertenti, poetici oppure attinenti alla religione. Una volta stabilito lo stile della corrispondenza, sarà il momento di scegliere la frase ad hoc da inviare, via WhatsApp, via Facebook, sms o, perché no, con un messaggio vocale!

Dunque, cominciamo. Ecco alcune frasi di "buona befana" da cui prendere spunto, tra citazioni letterarie ed esilaranti aforismi da mandare a qualche amica (purché non sia troppo permalosa!). In fondo troverete anche diverse immagini e gif animate da mettere a corredo del messaggio di auguri.

Auguri Befana 2019, le frasi più belle

- Con tanto affetto, i miei migliori e sinceri auguri per una felice e serena Epifania 2019!

- E’ bello pensare che le storie sulla befana siano senza tempo ed è bello sapere che qualcuno ti porta balocchi ma anche sogni... Buona Epifania!

- C’è chi la chiama strega, c’è chi la chiama pazza: lei è semplicemente una vecchietta con un cuore da bimba che torna una volta all’anno per premiare chi sogna. Buona Epifania!

Auguri Befana 2019, le frasi più divertenti

- La Befana sarebbe molto più utile se, anziché riempire le calze, riportasse tutte quelle che scompaiono dopo aver fatto la lavatrice. Buona Befana!

- L'Epifania tutte le feste si porta via… Ma, invece del carbone, potresti regalarmi una bilancia per smaltire tutte le abbuffate natalizie? Grazie, cara Befana!

- La Befana 2019 sarà diversa dagli altri anni! Come minimo si farà un selfie mentre consegna il carbone… Auguri di buona Epifania!

- Quest'anno la Befana sarà 2.0: invece di consegnare con la scopa... andrà in giro sopra un drone!

- Scopa scopetta la sfiga non ti becca, rospo rospino quest'anno sarà divino... Se la fortuna vuoi trovare ad altre befane lo devi mandare! Auguri di buona Epifania!

Auguri Befana 2019, le frasi più divertenti da inviare ad una donna

- Un'improvvisa ondata di gelo sta colpendo intere generazioni di befane... Mi raccomando copriti bene e non farmi stare in pensiero! Buona Epifania!

- I miei amici ancora non ci credono che conosco la Befana. Potresti inviarmi una tua foto? Buona Epifania!

- Ma non era l’otto marzo la festa delle donne? Invece scopro che è il 6 gennaio, care Befane tanti auguri!

- Ricordati di revisionare la scopa e volare in alto quando passi sopra la mia casa. Auguri per la tua festa! Buona Epifania!

- Complimenti! Lei è stata scelta tra migliaia di donne per il suo viso, per il suo aspetto e per il suo portamento... Venga a ritirare il premio: una bellissima scopa… Auguri Befana!

- Ieri notte il cielo era bellissimo, pieno di stelle… Poi guardando meglio ho visto te… Ma mi spieghi dove andavi su quella scopa? Tanti auguri, befana!

Se invece la vostra amica è romantica, ecco alcune frasi emozionanti da inviarle.

- Se qualcuno ti dà della Befana non offenderti. Ti sta dicendo che sei un’epifania, ovvero una manifestazione di bellezza e grazia. Tanti auguri!

- Auguri a tutte quelle donne che, con una semplice scopa, sanno spazzare via i problemi. La vera donna è questa, nella realtà e nelle favole. Buona Epifania!

- Se tutte le befane avessero il tuo aspetto, il 6 gennaio nessun uomo uscirebbe più di casa: starebbero tutti in agguato davanti al camino, aspettando in adorazione di vederti scendere. Buona Epifania!

- Io ho l’onore di conoscere la Befana più bella che sei te, come ogni anno porterai via i miei sogni per trasformarli poi con il tuo amore in realtà, voglio augurarti tanta felicità e spero che tutto ciò non svanisca mai perché tu sei il mio presente e il più bel futuro che potrei immaginare. Buona Epifania!

Befana 2019, le citazioni più belle

- La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte con le toppe alla sottana: viva, viva la Befana! (Filastrocca popolare)

-Viene viene la Befana Da una terra assai lontana, così lontana che non c’è… la Befana, sai chi è? La Befana viene viene, se stai zitto la senti bene: se stai zitto ti addormenti, la Befana più non senti. La Befana, poveretta, si confonde per la fretta: invece del treno che avevo ordinato un po’ di carbone mi ha lasciato (Gianni Rodari)

- I Magi seguono fedelmente quella luce che li pervade interiormente e incontrano il Signore. In questo percorso dei Re d’Oriente è simboleggiato il destino di ogni uomo: la nostra vita è un camminare, illuminati dalle luci che rischiarano la strada. (Papa Francesco)

- Discesi dal lettino son là presso il camino, grandi occhi estasiati, i bimbi affaccendati a metter la scarpetta che invita la Vecchietta a portar chicche e doni per tutti i bimbi buoni. Ognuno, chiudendo gli occhi, sogna dolci e balocchi; e Dori, il più piccino, accosta il suo visino alla grande vetrata, per veder la sfilata dei Magi, su nel cielo, nella notte di gelo. Quelli passano intanto nel lor gemmato manto, e li guida una stella nel cielo, la più bella. Che visione incantata nella notte stellata! E la vedono i bimbi, come vedono i nimbi degli angeli festanti ne’ lor candidi ammanti. Bambini! Gioia e vita son la vision sentita nel loro piccolo cuore ignaro del dolore (Guido Gozzano)