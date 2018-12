Capodanno con i fuochi d'artificio: i consigli e dove acquistarli

Per festeggiare il nuovo anno ci sono tanti 'effetti speciali' per colorare e illuminare la notte di Capodanno. Per chi ama i fuochi d'artificio e i giochi di luce c'è la possibilità di fare acquisti nei negozi specializzati del pisano: l'importante è che sia garantita la sicurezza e il rispetto delle leggi in materia.

I consigli

PRIMA DELL'ACQUISTO: Assicurarsi che sull’artificio sia apposta l'etichetta riportante la classificazione del Ministero dell'Interno, il nome del fabbricante o dell'importatore e le istruzioni d'uso. Verificare che il prodotto sia in ottimo stato di conservazione, ovvero che non presenti segni di umidità o danneggiamenti.

DOPO L'ACQUISTO: Non tenere mai articoli pirotecnici in tasca o negli zaini, soprattutto quelli con accensione a sfregamento, poiché potrebbero auto innescarsi con il movimento del corpo. Usare invece scatole di cartone o sacchetti. Conservare i prodotti acquistati in luoghi sicuri, lontani da fiamme libere e da fonti dicalore. Ricordarsi inoltre che l'umidità ne compromette il funzionamento e la sicurezza.