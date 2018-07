Vacanze estive: i consigli per difendersi dai furti in appartamento

Partenze per le vacanze, case lasciate vuote per settimane, interi quartieri che si spopolano a ridosso dei mesi estivi: in questo periodo cresce il rischio di subire furti in abitazione e, sul fronte della prevenzione, qualcosa certamente si può fare. La forze dell'ordine hanno redatto un vademecum contenente utili suggerimenti per prevenire questo genere di reati o minimizzarne i danni.

Il prontuario comprende una vasta 'gamma' di consigli, dai più banali come "accertarsi che il portone o la porta di casa siano debitamente chiusi, con più mandate" e "opportunità di dotarsi di sistemi di sicurezza passiva", ad idee meno scontate che posso, eventualmente, fare la differenza.

Di seguito l'elenco...