I musei della città con sconti per gli studenti

A Pisa, ma anche a Calci. All'ombra della Torre, così come sul lungarno: nel territorio comunale e nelle zone limitrofe l'offerta museale è vastissima. Insieme ai tesori architettonici, artistici e culturali custoditi, ci sono anche numerose agevolazioni pensate per gli studenti delle scuole e dell'università. Vediamo insieme quali sono.

Gli sconti

Per la visita al Battistero, Camposanto, Museo delle Sinopie, Museo dell’Opera del Duomo, Mostra temporanea l'ingresso è gratuito senza biglietto solo per bambini di età inferiore a 11 anni se accompagnati da un adulto. La riduzione è prevista solo per gruppi scolastici (scuole primarie e secondarie) di almeno 10 studenti con un accompagnatore adulto, presentando la lista di tutti i partecipanti su carta intestata della scuola, gratuità per un insegnante ogni dieci alunni paganti. Per i dettagli rivolgersi al cassiere. I biglietti per gruppi scolastici possono essere acquistati anche online attraverso l’Area riservata alle Agenzie e Scuole.

Nel Cantiere delle navi di Pisa l'ingresso è gratuito per:

- bambini fino a 6 anni

- studenti universitari in discipline afferenti

- laureati in archeologia e restauro archeologico

L'ingresso ha un costo ridotto (8 euro) per gli studenti universitari con tesserino. Ha un costo ridotto (5 euro) per bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni e per tutti gli alunni delle scuole.

Nel museo di Collezioni egittologiche l'ingresso è gratuito per tutti gli studenti delle Università toscane e gli Under 14.

L'ingresso alla Domus Mazziniana è gratuito.

L'ingresso alla Gipsoteca di arte antica è gratuito.

L'ingresso al Museo di Anatomia umana è gratuito.

L'ingresso al Museo di Anatomia patologica è gratuito per gli studenti della Facoltà di Medicina dell'Università di Pisa.

L'ingresso al Museo Anatomico veterinario è gratuito.

L'ingresso all'Orto e Museo botanico è gratuito per:

- studenti dell’Università di Pisa e delle Università toscane

- bambini di età inferiore a 6 anni

La tariffa è ridotta (2 euro) per bambini tra i 6 e i 12 anni.

L'ingresso al Museo della Certosa di Calci è gratuito per:

- bambini fino a 6 anni non compiuti, studenti delle Università toscane

La tariffa ridotta è applicata a bambini e ragazzi tra i 6 e i 18 anni.

L'ingresso al Museo nazionale di Palazzo Reale è gratuito per tutti gli Under 18 e per:

- gruppi o comitive di studenti delle scuole pubbliche e private dell'Unione Europea, accompagnati dai loro insegnanti, previa prenotazione e nel contingente stabilito dal capo dell'istituto

- gli allievi dei corsi di alta formazione delle Scuole del Ministero (Istituto Centrale per il Restauro, Opificio delle Pietre Dure, Scuola per il Restauro del Mosaico)

- gli studenti iscritti alle accademie di belle arti o a corrispondenti istituti dell'Unione Europea, mediante esibizione del certificato di iscrizione per l'anno accademico in corso

- gli studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica o perfezionamento post-universitario e dottorati di ricerca delle seguenti facoltà: architettura, conservazione dei beni culturali, scienze della formazione o lettere e filosofia con indirizzo archeologico o storico-artistico. Le medesime agevolazioni sono consentite agli studenti di facoltà o corsi corrispondenti, istituiti negli Stati dell'Unione Europea. L'ingresso gratuito è consentito agli studenti mediante esibizione del certificato di iscrizione per l'anno accademico in corso

L'ingresso al Museo nazionale di San Matteo rispetta le medesime disposizioni del Museo di Palazzo Reale.