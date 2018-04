5 gite fuori porta in Toscana per il Ponte del Primo Maggio

San Gimignano

Soprannominata anche la 'New york del Medioevo' per via delle sue inconfondibili torri, San Gimignano è una delle mete più suggestive e amate della Toscana. Grazie alla sua peculiare architettura, infatti, il centro storico di questa località senese è stato dichiarato dall'UNESCO Patrimonio dell'umanità.

Meta ideale per una gita fuori porta, per visitare San Gimignano e le sue meraviglie vi basterà anche una sola giornata: da non perdere, naturalmente, le suggestive case torri, piazza della Cisterna, il Palazzo del Popolo e il Duomo.

Per gli amanti del buon vino, inoltre, tappa obbligata al Museo della Vernaccia nella Villa della Rocca di Montestaffoli, dove scoprirete i migliori prodotti del territorio.