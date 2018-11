Gomme invernali e catene da neve: l'obbligo è già in vigore, ma occhio alle sigle

Come forse già sapete, il 15 novembre è entrato in vigore l’obbligo di montare gomme invernali nei tratti stradali ed autostradali in cui l’ente gestore della strada ha previsto una ordinanza.

Secondo la legge gli automobilisti dovranno dunque essere "muniti ovvero di avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio". Tutto ciò ovviamente al fine di salvaguardare l’incolumità di chi è alla guida e degli altri automobilisti. L’obbligo resterà in vigore fino al 15 aprile 2019. Chi si fa trovare sprovvisto di catene o gomme termiche rischia ovviamente una sanzione.

Ma non è di questo che vogliamo parlare: dando per scontato che ci legge sia un automobilista giudizioso, vorremmo invece soffermarci sul tipo di pneumatici da scegliere. Come spiega l’Adiconsum, le gomme da neve per essere a norma devono recare sul fianco una delle seguenti sigle: M+S oppure MS, M/S, M-S, M&S (mud = fango, snow = neve). Insomma, è bene prestare attenzione. Scrive l’associazione dei consumatori: "Il simbolo di una montagna con tre cime con all’interno un fiocco di neve, che spesso accompagna le sigle ufficiali, non ha nessun valore".

Cosa significa allora il simbolo del fiocco di neve?

Dal punto di vista legale le cose stanno così. Come fa notare Quattroruote, la marchiatura M+S (e similari) compare anche su gomme quattrostagioni, spesso montate di serie su altri tipi di vetture come i fuoristrada. Il simbolo del fiocco di neve indica invece che gli pneumatici in questione hanno superato determinati test e dunque sono specificamente adatti alla guida su neve. Bisogna dunque scegliere la gomma che fa più al nostro caso.

Catene da neve, occhio alle sigle

Anche per quanto riguarda le catene da neve è necessario verificare la presenza delle sigle riconosciute dall’Unione europea, che sono le seguenti:

norma UNI 11313 (CUNA NC 178-01 oppure ON V 5117), che attesta che il prodotto è a norma.

Prima di mettersi in viaggio bisogna inoltre accertarsi se nel tratto di strada che andremo a percorrere è in vigore o meno l’obbligo di catene o gomme invernali. Ricordiamo che le gomme invernali sono realizzate con un tipo di mescola più morbida utilizzato per renderle performanti anche quando la temperatura scende sotto lo zero o la strada è ghiacciata. Grazie a questo accorgimento lo spazio di frenata viene ridotto notevolmente sia sul bagnato (fino al 15%), sia in presenza di neve (fino al 50%).