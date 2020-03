Bonus Bebè e Bonus Mamma: pubblicate le graduatorie provvisorie

Pubblicate sul sito della Società della Salute della zona Pisana (ww.sdszonapisana.it) e sul sito del Comune di Pisa le graduatorie provvisorie relative al Bonus Mamma e al Bonus Bebè del Comune di Pisa. Il primo dà accesso ad un contributo di 500 euro per i genitori che abbiano avuto un figlio/a nell’anno 2019, mentre il secondo prevede l’erogazione di un buono spesa, sempre di 500 euro, spendibile presso le Farmacie Comunali per l’acquisto di beni di prima necessità per i nati nel 2019.

Entro le ore 12 del 18 marzo prossimo gli utenti potranno presentare osservazioni o integrare la domanda.

La documentazione integrativa dovrà essere consegnata a mano, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13, presso Sds pisana, Via Saragat 24, Pisa, corredata dal numero di protocollo assegnato al momento della presentazione della domanda.

Successivamente sarà pubblicata la graduatoria definitiva.

“Finalmente il Comune di Pisa con l’ausilio gestionale della Società della Salute è riuscito a dare un segnale di sostegno alla natalità e alle famiglie - ha affermato la presidente della Sds Pisana e assessore alle Politiche sociali del Comune di Pisa Gianna Gambaccini - si tratta di un passo iniziale riferito al 2019. Ci stiamo adoperando per riuscire a coprire economicamente tutte le richieste che rientreranno nella graduatoria definitiva utilizzando anche gli avanzi del bonus TARI in aggiunta alle risorse stanziate per il 2019. Per il 2020 abbiamo già previsto nel bilancio di previsione del Comune un incremento del finanziamento per entrambi progetti”.