Sport e fitness: i luoghi in città dove fare 'palestra' all'aria aperta

Quando si parla di sport, al giorno d’oggi, si fa sempre più spesso riferimento a quelle discipline che si possono effettuare presso palestre attrezzate, magari non proprio alla portata di portafoglio. Pisa offre però diverse possibilità per tutti coloro che preferiscono invece svolgere l'attività fisica all’aria aperta coniugando allo stesso tempo salute, relax, socialità e risparmio, insomma una soluzione che per molti risulta ideale soprattutto con l'arrivo della bella stagione. Ecco una lista di 6 posti della città dove è possibile fare 'palestra all'aria aperta'.