Ufficio elettorale, aperti i termini per iscriversi agli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori

L’ufficio elettorale del Comune di Pisa comunica che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di inserimento nell'albo dei presidenti di seggio e nell'albo degli scrutatori. Il modello di domanda è scaricabile sul sito del Comune di Pisa.

Per iscriversi all’albo dei presidenti di seggio è necessario consegnare o inviare per email il modello di domanda compilato all’ufficio elettorale entro il 31 ottobre. Sono necessari i seguenti requisiti: essere elettori del Comune per il quale si avanza la richiesta; possedere il diploma di scuola media superiore; non essere dipendenti dei Ministeri dell'Interno e dei Trasporti; non essere medici provinciali, ufficiali sanitari o medici condotti; non essere segretari comunali o dipendenti comunali addetti a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; non essere candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione; non aver superato il settantesimo anno di età alla data delle elezioni.

Per iscriversi all’albo degli scrutatori di seggio è necessario consegnare o inviare per email il modello di domanda compilato all’ufficio elettorale entro il 30 novembre. Coloro che sono già inseriti negli elenchi non devono rinnovare la domanda. Sono necessari i seguenti requisiti: essere elettori del Comune per il quale si avanza la richiesta; possedere il diploma di scuola media inferiore; non essere dipendenti dei Ministeri dell'Interno e dei Trasporti; non essere medici provinciali, ufficiali sanitari o medici condotti; non essere segretari comunali o dipendenti comunali addetti a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; non essere candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Per informazioni: ufficio elettorale (via del Moro, 3), telefono: 050/910340; email: elettorale@comune.pisa.it; PEC comune.pisa.elettorale@pec.it; orari: dal lunedì al venerdì 08.30 - 12.30; martedì e giovedì 15.00 – 17.00.