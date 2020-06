Asili nido: c'è tempo fino al 17 giugno per fare domanda nelle strutture dell'Unione Valdera

I termini per la presentazione delle domande stanno per scadere, quindi è necessario fare in fretta. Fin dal 20 maggio l’Unione Valdera ha aperto le iscrizioni per i bambini nati dall’1/1/2018 al 25/5/2020 ai nidi d’infanzia di tutti i Comuni dell’Unione Valdera, ovvero in quelli di Calcinaia, Bientina, Buti, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera, per l’anno educativo 2020/2021.

Come al solito la procedura per l’iscrizione sarà completamente telematica e sia le domande di iscrizione che quelle di rinnovo potranno essere presentate online dal sito dell’Unione Valdera attraverso l’apposita sezione del portale.

Sono 20 i nidi situati nei 7 Comuni dell’Unione, alcuni provvisti anche di sezioni per lattanti a partire dai 3 mesi. Un’offerta invidiabile, molto valida ed altrettanto sicura considerato che il Coordinamento Pedagogico dell'Unione Valdera monitora tutte le strutture con accertamenti diretti volti a valutare il mantenimento dei requisiti richiesti dalla normativa in materia.



Per visitare comodamente da casa tutti i nidi e conoscere i loro servizi è possibile effettuare un tour virtuale presente anche sul sito dell’Unione.

A partire dal 3 agosto le famiglie potranno consultare la propria ammissione alla frequenza di un nido o l’eventuale collocazione in lista d’attesa, attraverso il sito web dell’Unione (www.unione.valdera.pi.it) dove è possibile trovare anche il bando, il modello di domanda, l'informativa, la brochure, le deleghe e i punti di assistenza a disposizione dei cittadini.