Scuole: aperte le iscrizioni al servizio di refezione scolastica

E’ possibile da oggi, mercoledì 2 maggio, effettuare l’Iscrizione al servizio di refezione scolastica per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I° grado e per l'attribuzione della quota mensile per i Nidi d'infanzia/Spazio gioco per l'anno scolastico 2018/19. La scadenza per le domande è fissata per il 30 settembre 2018.

E' possibile effettuare l'iscrizione on-line attraverso la pagina dedicata del sito del Comune nell'area 'Scuola' (occorrono le credenziali). I moduli delle domande di iscrizione in formato cartaceo sono disponibili presso la Direzione Servizi Educativi-Ufficio Refezione Scolastica, all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (Lungarno Galilei 43 Pisa), agli Uffici Decentrati, oppure prelevati sempre dal sito internet nell'area servizi.

La domanda in formato cartaceo compilata può essere presentata direttamente ai singoli uffici (Ufficio Refezione Scolastica, gli Uffici Decentrati - ex Circoscrizioni, all'Ufficio Relazioni con il Pubblico) entro e non oltre il 30 settembre 2018. In caso di richiesta di riduzione della quota dovrà essere presentata attestazione ISEE che potrà essere richiesta presso i centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAF).

Secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento, la mancata presentazione della domanda di iscrizione entro il termine comporta l'attribuzione della quota massima per il servizio fruito.