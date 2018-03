Kinzica, la donna che ha salvato Pisa

Per la festa della donna non si può che parlare di una delle donne più celebri a Pisa. Stiamo parlando di Kinzica de' Sismondi, il cui nome è da sempre legato ad una leggenda che l'ha resa una eroina.

E’ l’anno 1004 ed è notte quando una giovane donna, Kinzica Sismondi o Gismondi appunto, si accorge del feroce attacco alla città da parte delle orde musulmane capeggiate dal terribile Mogehid (Musetto). Gli ignari abitanti dormono profondamente e solo Kinzica si accorge del nemico che mette a fuoco l’intero sobborgo a sud del fiume; scappa dai Consoli i quali, dopo aver appreso la sventura, fanno suonare con forza la campana per richiamare tutti alle armi. I rintocchi si amplificano nel buio e i nemici fuggono spaventati: la città è salva e Kinzica è una eroina.



Questa storia, secondo gli studiosi, ha ben poco di vero. Farebbe invece parte di un ciclo di avvenimenti più o meno immaginari.

Secondo alcuni antichi scrittori, poi, Mogehid con il suo esercito apparve in Sardegna (e da qui si sarebbe spostato per le sue scorrerie sulle coste pisane), non nel 1004 ma nel 1015, un anno prima della definitiva sconfitta dei Saraceni, per opera dei pisani e dei genovesi. Mancano, inoltre, per una corretta ricostruzione storica, scritti, cronache o iscrizioni anteriori al XVI secolo che trattino del famoso episodio di Kinzica. Eppure la riconoscenza popolare nei confronti della giovane Sismondi è stata grande lungo i secoli, al punto da consacrare a lei l’antico quartiere posto a Mezzogiorno (che oggi è dedicato a San Martino).

Inoltre in via San Martino, sulla facciata del palazzo della famiglia Tizzoni, vi è un altorilievo in marmo, posato su un capitello, raffigurante una donna che la tradizione vuole sia la statua di Kinzica. Già Kinzica, nonostante i dubbi sui fatti storici realmente accaduti i pisani la considerano davvero la loro salvatrice.

(fonte Comune di Pisa)