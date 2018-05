Laurea: ecco le superstizioni universitarie diffuse in Toscana

Non è vero, ma ci credo, recita un vecchio adagio. E quando il momento fatidico della laurea si avvicina, anche il più scettico degli studenti sembra trasformarsi nel re degli scaramantici.

In questo, anche le università toscane non fanno eccezione: ciascuno con le proprie, personalissime credenze, ognuno dei principali atenei della Toscana presenta delle peculiari superstizioni. Leggende metropolitane o realtà? Ecco quello che, secondo la tradizione, non dovresti mai fare se desideri laurearti in Toscana.