I centri servizi per l'immigrazione a Pisa

Nel corso degli anni il numero degli immigrati sul suolo comunale pisano è cresciuto, fino a toccare numeri decisamente consistenti. Per queste persone è utile avere dei punti di riferimento, istituzionali e non, attraverso i quali dialogare con le autorità per mettere in regola tutte le posizioni: lavorative, abitative, familiari. Ecco un elenco dei centri servizi presenti nel Comune di Pisa.

I centri

- Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura

- Sportello Immigrati di Acli

- Sportello per cittadini Immigrati di Arnera

- Centro Servizi della San Vincenzo De Paoli

- Sportello Migranti di Agorà

- Servizi per gli immigrati di Cestim