Tutto sui Centri per l'impiego: servizi, orario e sede a Pisa

I Centri per l’impiego sono il punto di riferimento per l’incontro tra chi offre e chi cerca lavoro. Per favorire l’occupazione e lo sviluppo nel nostro territorio, i centri forniscono informazioni e servizi gratuiti alle persone e alle imprese, con particolare attenzione per chi ha più difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro.

Come funzionano i centri per l'impiego

Viene effettuata una prima analisi delle richieste e dei bisogni del disoccupato, in modo da fornirgli una prima informazione di carattere generale ed indirizzarlo verso uno o più servizi specifici in coerenza con le sue scelte e le sue aspirazioni.

L'Anagrafe del lavoro poi è il punto d’incontro fra la funzione amministrativa del Centro per l’Impiego e la prima lettura degli obiettivi professionali del lavoratore. Il servizio svolge tutte le attività legate alla certificazione, alla registrazione e all’aggiornamento della sua condizione occupazionale.L’anagrafe del lavoro offre i seguenti servizi:

- accoglimento e formalizzazione della dichiarazione di immediata disponibilità ad attività lavorativa;

- inserimento dei dati personali nell’anagrafe dei lavoratori;

- verifica e aggiornamento della situazione occupazionale del lavoratore (Scheda Anagrafico Professionale).

Il servizio ha inoltre l’obiettivo di raccogliere, organizzare ed erogare informazioni aggiornate e puntuali sulla base del bisogno espresso dall’utente. Le informazioni sono erogate direttamente dagli operatori o sono direttamente fruibili dall’utente nei locali del Centro per l’Impiego (esposizione in bacheche, opuscoli, supporti informatici informativi, portale del lavoro provinciale). Le informazioni possono riguardare:

- le opportunità formative

- le opportunità di lavoro

- i concorsi pubblici

- strumenti e informazioni per la ricerca attiva del lavoro

- le principali normative sul lavoro

I Centri in provincia di Pisa

I Centri per l'impiego a Pisa e provincia sono quattro:

- Centro per l'Impiego di Pisa, Via Cesare Battisti, 14; tel. 055 19985121 - centro.impiegopisa@arti.toscana.it

- Centro per l'Impiego di Pontedera, Via R.Piaggio, 7; Tel. 055 19985123 - centro.impiegopontedera@arti.toscana.it

- Centro per l'Impiego di Santa Croce, Via Donica, 17; Tel. 055 19985122 - centro.impiegoscroce@arti.toscana.it

- Centro per l'Impiego di Volterra, Piazzetta S. Michele, 2; Tel. 055 19985124 - centro.impiegovolterra@arti.toscana.it

Per tutti vale il seguente orario di apertura: lunedì - martedì - giovedì – venerdì ore 9 -12.30; martedì – giovedì ore 14.30 - 16.30; mercoledì chiuso al pubblico.