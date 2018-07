Letture sotto l'ombrellone: cinque libri che parlano di Pisa da portare in vacanza

C'è un modo per portare la nostra città in vacanza con noi e magari scoprire aneddoti e curiosità su Pisa che ancora non conoscevamo. E' quello di fare un salto in libreria per portare sotto l'ombrellone racconti e storie, ambientate all'ombra della Torre, scritte da 'penne' che hanno scelto di raccontare Pisa attraverso i vari generi letterari. Se in vacanza non ci siete ancora andati ecco alcune letture che vi consigliamo di mettere in valigia da leggere in spiaggia.

'BUCHI NELLA SABBIA' DI MARCO MALVALDI (SELLERIO EDITORE)

'Buchi nella sabbia' è un romanzo scritto dall'autore pisano Marco Malvadi. Il libro è ambientato nel settembre del 1900 a Pisa. Il re Vittorio Emanuele III si trova nella sua tenuta di caccia a San Rossore quando viene invitato ad assistere alla Tosca, l'ultima opera del compositore (e amico del re) Giacomo Puccini. L'opera risente però delle ultime tragiche vicende, dal momento che appena qualche mese prima l'anarchico Gaetano Bresci ha assassinato il padre di Vittorio Emanuele, Umberto I. Il libretto della Tosca è infatti intriso di forti contenuti politici, e il ruolo del tenore viene affidato ad un celebre anarchico dell'epoca: Ruggero Balestrieri, carrarino con molte amicizie anarchiche. Nella trama di Tosca è previsto che il personaggio di Cavaradossi, interpretato dal tenore Balestrieri, venga ucciso. E così durante la prima al Teatro Nuovo di Pisa, i fucili sparano al tenore. Ma qualcuno ha caricato i fucili con vere munizioni anziché a salve, e Balestrieri muore. Ernesto Ragazzoni, inviato del quotidiano La Stampa, amante delle bevute in compagnia, ma attento ascoltatore e di intelligenza sopraffina, risolverà il mistero.