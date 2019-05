Cinque locali in centro a Pisa in cui mangiare kebab

Da molte persone è amato per il suo gusto esotico e ricco di spezie poco usate alle nostre latitudini. Per tanti è la salvezza dopo una dura giornata trascorsa a lavorare o sui libri. Per molti altri è una forzatura gastronomica in una città che vanta l'inconfondibile pizza 'alla pisana', la cecina e molte altre specialità di street food da consumare quotidianamente. Resta comunque il fatto che il kebab è diventato ormai un piatto comune e quanto meno conosciuto da tutti a Pisa. I luoghi dove mangiarlo o assaggiarlo per la prima volta sono numerosi: vediamone insieme cinque.

Istanbul Bar Kebab Pisa

Situato in via Corridoni 132, il locale è affiliato alla sito di delivery Justeat. Ovviamente ci sono più opzioni per la consumazione dei pasti: dai menu fissi a proposte del giorno.