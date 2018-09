I cinque locali della città dove ascoltare musica dal vivo

Avete voglia di scoprire quali sono i locali in città in cui è possibile ascoltare della buona musica dal vivo? Allora questo articolo è quello che fa per voi. Pisa offre infatti diverse possibilità da questo punto di vista. Ecco i nostri consigli.

Borderline

Si parte con un locale che per Pisa rappresenta un pò un'istituzione: il Borderline Club di via Giuseppe Vernaccini, 7, in pieno centro storico. Nato nel 1996 in oltre 20 anni di storia ha visto salire sul palco centinaia di artisti appartenenti al panorama rock e underground nazionale e internazionale. Tra questi, artisti del calibro di Yarbirds, L.A Guns, Uli Jon Roth (Scorpions), Steff Burns e Andrea Braido (Vasco Rossi), Fede Poggipollini e Rigo Righetti (Ligabue), Gilby Clarke (Guns n' Roses), Eric Sardinas, Vinnie Moore, Puddle of Mudd, Hardcore Superstar e tanti, tanti altri. Il locale è aperto tutti i giovedì, venerdì e sabato. L'ingresso è gratuito per i soci muniti di tessera.