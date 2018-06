Luminara: ecco il segreto dei lumini sui lungarni

Combustione

Una volta acceso il lumino e chiuso il coperchio, l’aria calda generata dalla fiamma inizia a circolare all’interno del contenitore facendo sciogliere tutta la cera.

Grazie al piattello reggi stoppino che viene posizionato alla base della candela in fase di produzione, lo stoppino rimane nella posizione corretta anche se la cera diventa completamente liquida.

Lo speciale coperchio ripara la fiamma dalle intemperie, ma permette all’aria di circolare in modo da garantire una perfetta combustione della candela per tutta la durata della Luminara.