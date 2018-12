Cenone dell'ultimo dell'anno, le idee per il menù

La tradizione lo impone, i golosi lo sognano e i padroni delle case che si aprono all’accoglienza degli ospiti si scervellano per organizzarlo: in questi giorni il cenone di Capodanno è tra i pensieri di coloro che onorano la ricorrenza anche a tavola, e pensare al giusto menu che stupisca gli invitati diventa importante per salutare al meglio il 2019 anche con la pancia piena.

Cenone di Capodanno, gli antipasti

Fondamentali per intrattenere lo stomaco borbottante degli ospiti in attesa delle portate principali, il consiglio è quello di non esagerare con gli antipasti. Crostini con burro e acciughe o tartine con gamberetti e formaggio spalmabile sono un’idea semplice e veloce, magari da affiancare a un tagliere di prosciutto e formaggio per accontentare gli amanti della carne.

Consiglio utile è acquistare in anticipo (o preparare in casa, per chi abbia le capacità e anche il tempo) rotoli di pasta sfoglia o brisè: farcita con qualsiasi ingrediente, è sempre un asso nella manica del cuoco in erba che voglia coccolare i suoi invitati.

Cenone di Capodanno, i primi

Proporre due primi piatti, uno a base di pesce e l’altro di carne, sarebbe l’ideale che consente a tutti di rimanere gratificati secondo i propri giusti.

Risotto agli scampi o spaghetti con le vongole sono esempi che mettono d’accordo tutti, mentre una lasagna al ragù o delle crepes al forno ripiene di ricotta e spinaci possono essere l’alternativa o un’ulteriore proposta da presentare ai propri commensali. Ricordate sempre: se il dubbio è quello di non lasciare soddisfatti gli ospiti come vorremmo, meglio puntare su ricette semplici ma dal risultato garantito, piuttosto che arrabattarsi con l’improvvisazione.

Cenone di Capodanno, i secondi

Immancabile, cotechino o zampone con lenticchie che tutti dovranno assaggiare anche solo per onorare la tradizione che promette ricchezza a chi mangerà il legume in abbondanza.

Accanto al piatto re della tavola di San Silvestro, poi, si può affiancare un arrosto di maiale o un filetto di salmone in crosta per gli estimatori del pesce, considerando che anche i contorni (insalate o verdure grigliate e patate al forno) vanno inseriti nella lista dei piatti da preparare.

Canone di Capodanno, i dolci

Panettone e pandoro regnano sulla tavola quando la tombola chiama e il ‘Mercante in fiera’ raduna la famiglia. Farciti con creme e nocciole o gustati semplicemente, i consueti dolci natalizi regalano gioie ai palati di grandi e piccoli che possono essere ulteriormente allietati da un tiramisù (con bagna all’arancia al posto del caffè, e frutta per i bimbi), una torta di ricotta o biscotti fatti in casa se si voglia preparare anche il dessert con le proprie mani.