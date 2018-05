Cinque parchi acquatici in Toscana in cui andare in estate

"Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare" cantava una vecchia canzone. Ma se siete stufi di sabbia, salsedine e racchettoni, o semplicemente avete voglia di 'cambiare' e provare qualcosa di 'diverso', una soluzione alternativa è rappresentata dai parchi acquatici. Piscine, scivoli, cascate, giochi d'acqua e animazione garantiscono infatti divertimento e relax sia per i più grandi che per i più piccoli. La nostra regione offre diverse possibilità in questo senso. Ecco i 5 parchi acquatici della Toscana che abbiamo scelto per voi.