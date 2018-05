Sei ristoranti dove mangiare cibo cinese a Pisa

La cucina cinese rappresenta una somma di cucine regionali anche molto diverse tra loro e si è evoluta anche in altre parti del mondo con caratteristiche diverse dall'Asia orientale al Nord America, dall'Australia all'Europa occidentale. Si possono infatti distinguere almeno otto cucine regionali: Anhui, Cantonese, Fujian, Hunan, Jiangsu, Shandong, Sichuan e Zhejiang. Insomma, anche se molti l'associano automaticamente agli involtini primavera, si tratta in realtà di una cucina ricca di gusti e tradizione. Ecco sei ristoranti di Pisa dove è possibile mangiare questo tipo di cucina. E se proprio non ci riuscite con le bacchette, utilizzate 'la forchetta'!