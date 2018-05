Benessere e relax: le cinque terme da non perdere in Toscana

La Toscana è la regione che può vantare il più alto numero di strutture termali in Italia. Sono infatti diversi i giacimenti d’acqua la cui temperatura oscilla tra i 25 e i 54 gradi. Siti famosi in tutto il mondo e usati sin dall’antichità per il trattamento di numerose patologie, dai reumatismi alle patologie vascolari, passando per quelle respiratorie e del tratto urinario. Luoghi che però spesso, grazie ai contesti naturali in cui sono inseriti, fanno bene anche all’anima. Ecco quindi una lista di cinque destinazioni termali della regione da visitare assolutamente.