Regali di Natale: quattro idee per fare un dono davvero particolare

Il Natale è alle porte e come ogni anno di questo periodo scatta la corsa contro il tempo alla ricerca di regali che possano far 'felici' familiari e amici. Siete a corto di idee? Ecco allora per voi alcune 'proposte' all'insegna della cultura e dello svago.

Benessere e relax

Che sia una sauna o un bagno turco, una doccia emozionale oppure un bel massaggio poco importa, l'importante è riuscire a staccare la spina e rilassarsi per recuperare le energie in questo ultimo scorcio di 2018. Se conoscete qualcuno che ha questa necessità un'idea potrebbe essere quella di regalargli una giornata di svago in un centro benessere o alle terme. Le possibilità in questo senso sono diverse sia a Pisa che in Toscana. Se preferite la provincia ecco i 5 centri, tra Spa e terme, in cui concedersi coccole e relax a Pisa. Per chi invece non ha problemi a muoversi oltre i confini di Pisa ecco invece le cinque terme da non perdere in Toscana.