Notte di San Lorenzo: i 7 luoghi migliori per gli avvistamenti delle stelle cadenti

'Ed infine uscimmo a riveder le stelle'. Recita così l'ultimo verso del trentaquattresimo canto dell'Inferno di Dante Alighieri, che con la sua Divina Commedia spalancò le porte della letteratura italiana al soprannaturale e all'inconscio. Le stelle da sempre hanno affascinato l'essere umano: così lontane nel cielo ma così brillanti da sembrare squarci nella coltre color tenebra da cui filtra una luce superiore. Non è un caso che una delle religioni più diffuse al mondo, il cristianesimo, affondi le sue radici in un fenomeno astronomico ben preciso: la stella cadente, detta anche stella cometa.

Quali sono i posti migliori a Pisa e provincia dove appostarsi per effettuare gli avvistamenti più emozionanti durante la notte di San Lorenzo, alla quale anche Pascoli dedicò uno dei suoi più celebri componimenti?

1. La rocca della Verruca

Il percorso per arrivare in vetta non è dei più semplici. Lungo il sentiero sono presenti infatti massi e rocce instabili, per cui questo luogo è consigliato esclusivamente agli esploratori più esperti e muniti di attrezzatura adeguata. Torce, scarpe da trekking e vestiario consono ad una passeggiata faticosa lungo un sentiero in salita sono indispensabili per approcciare il percorso. Il panorama che conquisterete una volta giunti in vetta vi ripagherà di tutti gli sforzi. Il suggerimento è quello di approcciare l'ascesa con la luce del sole, in modo da godere anche del tramonto sulla piana pisana. E poi, una volta spenti i raggi solari, date il via alla ricerca delle stelle cadenti a cui affidare i vostri sogni e desideri.