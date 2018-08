Autostrade, attenzione al nuovo 'super tutor': vede anche bollo, revisione e assicurazione

E' un 'super tutor' infallibile lo spauracchio dell'esodo estivo. Il nuovo sistema è in grado di incrociare in tempo reale una targa coi dati ad essa collegati come ad esempio quelli riguardanti il bollo auto, l'assicurazione, la revisione del veicolo. Con la possibilità di essere fermati e multati durante il viaggio stesso e trovarsi anche ulteriori contravvenzioni spedite successivamente per posta a casa. Il nuovo 'super tutor' 'vede' infatti tutto il veicolo, non più soltanto la targa. E fuori dall'autostrada c'è una telecamera che vede se l'auto è in regola con la revisione e il pagamento del bollo.

Dopo la sospensione scattata a fine maggio in seguito al contenzioso fra Autostrade per l'Italia e la Craft, sono infatti stati ripristinati i controlli della velocità media sulle tratte più interessate dalle partenze stagionali. In particolare, il nuovo sistema di controllo elettronico - chiamato SICVe-PM - è stato installato su 22 tratte autostradali alle quali, garantisce la polizia stradale, presto se ne aggiungeranno altre.

Si tratta, in particolare, delle seguenti autostrade: A1, Reggio Emilia-Campegine e la Campegine-Parma; A10, Albisola-Celle Ligure e Celle Ligure-Albisola; A14, Valle del Rubicone-Cesena; Faenza-Forlì; Cesena-Valle del Rubicone e Valle del Rubicone-Rimini nord; A1, Firenzuola-Badia e Badia-Fiorenzuola; A1, All. Dir. Roma nord-Ponzano Romano; Ponzano Romano-Magliano Sabina; Magliano Sabina-Orte; San Vittore-Cassino; Cassino-Pontecorvo; Colleferro-Valmontone; A1, All. Dir. Roma sud-Colleferro; San Vittore-Caianello; A16, Baiano-Avellino ovest; Avellino ovest-Baiano; A30: Sarno-Palma Campania; Allacciamento A1/A30-Nola.

Attenzione, dunque, alla velocità con cui si viaggia per raggiungere le località di villeggiatura!