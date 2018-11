Un assassinio 'storico', una bella ragazza uccisa ed un prete morto in canonica: tre 'cold case' di Pisa e provincia

Il titolare di un'osteria pisana ucciso e misteriosamente collegato ad un attentato che, secondo la storiografia, si può indicare come l'aprifila della stagione del terrorismo politico fra fine anni '60 e i primi anni '80. Una ragazza molto avvenente ritrovata sgozzata in un piccolo bosco nella zona di Palaia nell'immediato dopoguerra. Ed infine il mistero che avvolge la sparatoria che nel 1951 pose fine alla vita di un sacerdote al'interno della canonica. Sono tre omicidi che nel gergo giudiziario e anche cinematografico sono stati denominati 'cold case'. La traduzione letterale dall'inglese significherebbe 'casi freddi', ma molto più semplicemente questi omicidi possono essere definiti casi irrisolti. Misteri il cui sangue e le cui vittime ancora oggi non hanno trovato i veri colpevoli e i mandanti reali.

1. Il delitto dell'Archetto

L'Archetto è un'osteria situata in via La Nunziatina, nella quale con 600 lire si poteva consumare un pasto completo affrontando temi caldi dell'epoca. Siamo nel 1971, ed il paese è scosso da un forte conflitto politico-sociale, in cui Pisa recita il ruolo di capofila, dalla rivoluzione proletaria alla lotta alle baronie politiche e istituzionali, passando per la realizzazione delle bombe artigianali e degli attentati. L'osteria guidata dal titolare Luciano Serragli - all'apparenza un commerciante di 44 anni vittima della silicosi e del consumo esagerato di alcol - è più di un semplice luogo di ristoro nel cuore del centro storico cittadino. Capita che l'uccisione del Serragli viene collegata dagli inquirenti alla morte di Giovanni Persoglio, studente dell'ateneo pisano e sposato, che nella notte fra il 13 ed il 14 1971 sta percorrendo il lungomare di Marina di Pisa quando vede uscire del fumo da una macelleria.

Fermatosi nei pressi del locale per sincerarsi della situazione, l'esplosione di un ordigno rudimentale piazzato all'interno lo centra all'arteria femorale, provocandogli un'emorragia mortale. Gli investigatori collegano l'attentato ad Aldo Meucci, titolare della macelleria e inviso da alcuni elementi di estrema sinistra del sottobosco politico pisano. Due più due fa quattro, e le forze dell'ordine avviano un attento monitoraggio sull'osteria L'Archetto, in modo da captare eventuali rivendicazioni sommessamente rivelate negli ambienti del locale.

Ben presto le indagini si arenano, fino a quando il 21 maggio dello stesso anno un anziano contadino rinviene un corpo nei pressi del monte del Castellare: gli inquirenti lo identificano proprio con il Serragli. La successiva autopsia indica nell'avvelenamento la causa della morte. Le indagini riprendono vigore e si concentrano sulla moglie dell'oste, la figlia ed un cameriere particolarmente attratto dalle due donne. Le forze dell'ordine stringono il cerchio sul terzetto, e quando Samuele Dei - ladruncolo e ricettatore di professione - confessa di aver ricevuto da un cameriere dell'osteria la richiesta di acquistare del veleno, il quadro si aggrava ancora di più.

Gli inquirenti incastrano i tre, che confessano il delitto commesso insieme all'aiuto di un secondo cameriere dell'osteria. Omicidio passionale dunque? Non proprio: molti indizi lasciano propendere verso l'imposizione del silenzio. La moglie e i camerieri dell'Archetto temevano infatti che il Serragli, da ubriaco, potesse lasciarsi sfuggire qualche particolare dell'attentato di Marina di Pisa. Un avventore del ristorante rivela agli inquirenti che nella vicenda sarebbe invischiato anche un funzionario della provincia di Pisa: Alessandro Corbara. Le indagini nell'ufficio dell'uomo portano alla luce dei diari e degli scritti chiaramente sovversivi, che riecheggiano le dichiarazioni di guerra pronunciate qualche tempo dopo dai fondatori delle Brigate Rosse. L'intero fatto si conclude nel 1974 con delle sentenze molto dure: 27 anni e 8 mesi di carcere alla moglie del Serragli, 15 alla figlia, 28 ad uno dei due camerieri e 30 al secondo. Il solo Corbara viene assolto per insufficienza di prove.