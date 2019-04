Che stress l'ora legale: 6 effetti collaterali

Puntuale, con l'arrivo della primavera, nelle nostre vite si ripresenta anche l'operazione di spostare in avanti di un'ora le lancette dei nostri orologi. Guai a chi si dimentica di farlo: si rischia di fare tardi a lavoro, saltare appuntamenti importanti o perdere coincidenze con i mezzi di trasporto. Ma spesso il passaggio all'ora legale è anche fonte di stress e di piccoli problemi di salute e adattamento alla nuova scansione temporale. Vediamo quali sono quelli più comuni.

1. Si dorme peggio

Che la notte in cui entra in vigore l'ora legale si dorma un'ora di meno è un fatto ovvio. Poco male, verrebbe da dire. Il problema è che il debito di sonno non è limitato a quel giorno soltanto. Il periodo di transizione è per la maggior parte delle persone assai più lungo e vale sia per il passaggio dall'ora solare a quella legale sia viceversa. Si dorme meno e il sonno è più disturbato, come ha evidenziato uno studio su "Neuroscience Letters". L'impatto dell'ora legale sul nostro organismo è dovuto al ritmo circadiano, l'orologio interno che regola molte funzioni cicliche del nostro corpo. La melatonina, una delle sostanze coinvolte, viene sintetizzata quando è buio, e favorisce il sonno. Il problema con l'ora legale è che il sole sorge più tardi, rendendo più difficoltoso l'instaurarsi del modo 'veglia'. Mentre di sera la luce dura più a lungo, confondendo di nuovo l'organismo sul tempo giusto per mettersi in modalità 'riposo'. Le più sensibili agli effetti tipo 'jet lag' dell'ora legale pare siano le persone che tendono a svegliarsi più tardi; i mattinieri ne risentono di meno. Alcuni impiegano fino a tre settimane per abituarsi, per altri basta un giorno. E' molto importante quindi evitare, prima di coricarsi, di assumere sostanze potenzialmente eccitanti che potrebbero disturbare l'addormentamento o causare risvegli notturni.