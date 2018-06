Asl, sportelli unici della prevenzione di Pisa e Pontedera: cambiano gli orari

Nel periodo estivo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto cambiano gli orari al pubblico degli sportello unico prevenzione di Pisa e Pontedera dell'Asl Toscana Nord Ovest.

In particolare lo sportello unico prevenzione (Sup) di Pisa (Galleria Gerace n. 14) sarà aperto al pubblico il mercoledì e il venerdì dalle 8 alle 12. Chiusura totale è prevista per la festività del 15 agosto. Il servizio telefonico (tel. 050-954496) sarà disponibile il martedì e il giovedì dalle 10.30 alle 12.

Lo sportello unico prevenzione di Pontedera (via Mattei) sarà aperto al pubblico il lunedì e martedì dalle 9 alle 12 e garantirà il servizio fino ad un massimo di 30 utenti a mattina. Gli operatori saranno contattabili telefonicamente il lunedì dalle 14.30 alle 16 ed il mercoledì dalle 10 alle 12.