Sms Biblio aperta nel periodo estivo: ecco gli orari

La biblioteca comunale SMS Biblio, in via San Michele degli Scalzi, rimarrà aperta nel periodo estivo con orario invariato: lunedì dalle 9 alle 14; dal martedì al venerdì dalle 9 alle 19.30 con orario continuato e il sabato dalle 14 alle 19.30.

Resterà invece chiusa la settimana di Ferragosto, da lunedì 13 a sabato 18 agosto compresi.



Nei mesi di luglio e agosto le letture di Nati per Leggere del giovedì saranno sospese; riprenderanno il giorno 6 settembre alle ore 17.00.