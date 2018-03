Palazzo della Carovana: da centro di addestramento militare a nucleo di eccellenza culturale

C'è un palazzo nel cuore del centro storico cittadino che simboleggia l'eccellenza di Pisa nel corso dei secoli. Dapprima sede dell'amministrazione politica della Repubblica nel medioevo, con il tempo è diventato il luogo dove formare i difensori della cristianità in Medio Oriente e poi un centro di incredibile propulsione della cultura e della scienza. E' il Palazzo della Carovana, che occupa per intero un lato di Piazza dei Cavalieri, ed ospita la sede principale della Scuola Normale Superiore.

1. Cavalieri difensori della cristianità

Già nel 12° secolo l'odierna Piazza dei Cavalieri era diventata il centro nevralgico di Pisa, e nel 1254, dopo la presa del potere da parte del popolo nella Repubblica, venne presa la decisione di fondere alcuni palazzi preesistenti sul lato ovest per erigere il Palazzo del Popolo e degli Anziani. La struttura funzionava come centro amministrativo e politico della città e dei suoi possedimenti territoriali, e da alcuni documenti risulta in attività già dal 1261.

L'intervento di parziale demolizione e ricostruzione del palazzo per adibirlo a sede di un ordine religioso militare risale al 16° secolo. L'opera porta la firma illustre di Giorgio Vasari, che fra il 1562 e il 1564 incorporò anche alcune case torri posizionate sullo stesso lato della piazza per formare un unico edificio. La nuova struttura prese il nome di Palazzo della Carovana, o dei Cavalieri: venne commissionata dal Granduca di Toscana Cosimo I de' Medici, che voleva dare una sede prestigiosa all'Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano. Il nome deriva dai tre anni di noviziato dei nuovi adepti, durante i quali essi seguivano un corso di addestramento al maneggio delle armi per far parte delle 'carovane' che avrebbero battuto il Mediterraneo e contrastato le scorrerie dei corsari: da qui appunto il termine 'della Carovana'.

Il palazzo quindi aveva la funzione di un vero e proprio collegio che educava i Cavalieri dell'Ordine di Santo Stefano, istituzione militare e monastica fondata nel 1561 dal Granduca per raccogliere la gloriosa eredità marinara dell'antica Repubblica Pisana e combattere le scorrerie di Turchi e infedeli sul Mediterraneo.