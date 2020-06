Pannoloni e traverse: rinnovati per 12 mesi i piani in scadenza a luglio

L'Azienda Usl Toscana nord ovest informa tutti propri utenti che in considerazione dell’emergenza sanitaria in atto per il Coronavirus, i piani autorizzativi di pannoloni e traverse in scadenza nel mese di luglio 2020 saranno rinnovati automaticamente per 12 mesi.

