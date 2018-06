Viste mozzafiato: 4 punti panoramici da cui ammirare Pisa

Pisa è bella da ogni punto di vista, ma certo dall'alto offre panoramiche spettacolari. Dal Fortilizio alla Mura, senza dimenticare la Torre: sono diversi i punti di osservazione sparsi per la città in cui è possibile ammirare Pisa dall'alto e osservarla da un nuovo punto di vista. Ecco 4 delle viste più belle della nostra città.

Torre di Pisa

Non si può che partire da quello che è il monumento simbolo della città: la Torre pendente. Si tratta di un campanile costruito nell'arco di due secoli, tra il dodicesimo e il quattordicesimo secolo. Con una massa di 14.453 tonnellate, vi predomina la linea curva, con giri di arcate cieche e sei piani di loggette. La pendenza è dovuta a un cedimento del terreno sottostante verificatosi già nelle prime fasi della costruzione. L'inclinazione dell'edificio misura 3,9° rispetto all'asse verticale. La torre è gestita dall'Opera della Primaziale Pisana, ente che gestisce tutti i monumenti della piazza del Duomo di Pisa. È stata proposta come una delle sette meraviglie del mondo moderno.

La Torre è alta oltre 58 metri e per raggiungere la cima è necessario salire 273 gradini. Uno sforzo non indifferente ma che, grazie alla straordinaria vista che offre sulla città, ripagherà sicuramente i visitatori. Per salire sul monumento è necessario pagare il biglietto di 18 euro, che permette di accedere anche alla Cattedrale.