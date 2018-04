Divertirsi all'aria aperta: tre parchi avventura a Pisa e provincia

Ogni anno con la bella stagione torna la voglia di trascorrere una giornata all'aria aperta, magari a contatto con la natura, cimentandosi con attività fisiche originali e divertenti. Cosa c'è di meglio quindi dei parchi avventura, luoghi affascinanti e adrenalinici, in cui è possibile mettersi alla prova su ponti tibetani e percorsi a corde sospesi, il tutto in un'atmosfera di sicurezza e divertimento? Ecco tre parchi avventura in provincia di Pisa dove poter andare per trascorrere una giornata diversa dal solito.