Una giornata con i bambini: 5 parchi in cui divertirsi (e imparare) in Toscana

Con aprile ormai alle porte la voglia di sole e aria aperta è davvero tanta per lasciarsi alle spalle le giornate fredde e piovose che l'inverno ci ha 'regalato'. La primavera ormai è arrivata ed è una buona occasione per passare un po' di tempo anche con la famiglia e con i bambini, magari in un parco in cui i più piccoli possano divertirsi e imparare qualcosa di nuovo.

La Toscana offre diverse possibilità, che vanno dal gioco all'incontro ravvicinato con animali di ogni tipo, passando per esperienze di fiaba, fino ai numerosi parchi avventura in cui provare a sconfiggere la paura.

Ecco qualche proposta per voi...