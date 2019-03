Vacanze e ponti: dove andremo per Pasqua, 25 aprile e 1 maggio

"A Natale con i tuoi, a Pasqua con chi vuoi". E' uno degli adagi più utilizzati nelle famiglie e fra gli amici per giustificare una pausa, anche breve, dai quotidiani ritmi della vita durante le festività pasquali. Quest'anno, complice anche il fatto che la festa cade a ridosso della fine del mese di aprile, in tanti hanno già scelto di sfruttare il periodo per concedersi qualche giorno lontano da casa. Per capire chi ha scelto questa soluzione e dove andrà abbiamo contattato Federica Frangioni, una delle due titolari dell’agenzia di viaggi 'Anthurium Viaggi'.

1. Boom dei pensionati

"Complice ovviamente il fatto che la Pasqua cade a fine aprile – spiega la titolare dell'agenzia di viaggi – quest'anno le vacanze sono state letteralmente prese d'assalto da tutti i tipi di clienti". "Si passa dai pensionati ai gruppi di amici", commenta Federica Frangioni. "Ovviamente anche le famiglie e le giovani coppie amano muoversi quando ne hanno la possibilità – prosegue – anche se la loro capacità di spesa può essere più ridotta rispetto alle categorie elencate prima". Si muoveranno in tanti quindi, con una presenza maggiore di pensionati che possono godersi il riposo senza la scadenza di dover tornare sul luogo di lavoro. Le famiglie, sia quelle numerose sia quelle formate da tre persone, preferiranno invece concedersi una vacanza molto più ridotta. "Due o tre giorni al massimo", spiega Federica. "La sensazione è che sia un momento buono per il settore turistico, anche se bisogna sempre fare i conti con le ristrettezze economiche e la difficoltà a spostare figli piccoli".