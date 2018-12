Calendario pensioni 2019: quando arriveranno gli assegni mese per mese

Pensioni, il calendario 2019

Come abbiamo già detto ad inizio articolo, gli assegni previdenziali verranno erogati il primo giorno di ogni mese, tranne in casi in cui quelle date cadano in festivi o giorni non bancabili. In quel caso il pagamento slitterà al primo giorno possibile. Ma attenzione, rimarrà la differenza di data tra chi decide di farsi accreditare la pensione alle Poste e chi invece ha optato per gli istituti bancari. Essendo gli uffici postali aperti anche di sabato, al contrario della maggior parte delle banche (aperte fino al venerdì), è possibile che in alcuni mesi qualche pensionato debba aspettare qualche giorno in più per avere accesso al suo assegno.

Quando arriveranno le pensioni nel 2019?

Seguendo lo schema stabilito dalla legge e in attesa del calendario dell'Inps, ecco le date in cui verranno erogati gli assegni pensionistici durante i mesi del 2019.

Mese Poste Istituti di Credito Gennaio 2019 3 3 Febbraio 2019 1 1 Marzo 2019 1 1 Aprile 2019 1 1 Maggio 2019 2 2 Giugno 2019 1 3 Luglio 2019 1 1 Agosto 2019 1 1 Settembre 2019 2 2 Ottobre 2019 1 1 Novembre 2019 2 4 Dicembre 2019 2 2

Gennaio come sempre fa eccezione, anche rispetto agli altri mesi. Il primo giorno del mese è Capodanno, con il pagamento che dovrebbe slittare a giovedì 3 gennaio, sia per le Poste che per le banche. Nessun problema per i tre mesi successivi in cui le pensioni verranno erogate nei seguenti giorni: venerdì 1 febbraio, venerdì 1 marzo e lunedì 1 aprile. Il secondo 'ritardo' (se così si può definire) sarà il quinto mese dell'anno: il primo maggio si celebra la Festa dei Lavoratori, motivo per cui l'assegno arriverà giovedì 2.

Nel mese di giugno arriva la prima occasione in cui uffici postali e bancari saranno costretti ad erogare gli assegni in date diverse. Per le Poste la data da segnare sul calendario sarà sabato 1 giugno, mentre per gli istituti di credito sarà lunedì 3. Tutto nella norma poi a luglio, con la pensione che dovrebbe arrivare lunedì 1 luglio, e ad agosto con giovedì 1 che oltre ad essere il primo giorno del mese è anche un giorno bancabile. Ci sarà da aspettare un giorno in più a settembre, visto che l'1 cade di domenica, facendo slittare l'arrivo degli assegni a lunedì 2. Ad ottobre i pensionati potranno recarsi in posta o alla banca a partire da martedì, ma il mese più 'problematico' sarà quello di novembre. Ognissanti è ovviamente un giorno festivo e cadendo di venerdì, renderà sabato 2 novembre il primo giorno disponibile, ma soltanto per i pensionati che ricevono la pensione agli uffici postali. Per i clienti degli istituti di credito ci sarà da aspettare fino a lunedì 4 novembre. Infine, ci sarà il mese di dicembre, in cui le pensioni dovrebbero essere erogate lunedì 2 per tutti.