Mountain bike: i 6 percorsi da fare sui Monti Pisani

La mountain bike, da moda importata dagli USA ed ampiamente diffusa da diversi anni nel nostro paese, è diventata per molti parte integrante del proprio stile di vita. I Monti Pisani offrono diversi possibili itinerari da percorrere in sella al vostro mezzo: percorsi di diversa lunghezza e difficoltà. Ecco i 6 itinerari della nostra provincia da non perdere per tutti gli amanti della mountain bike (Informazioni tratte dal sito www.montipisani.com).