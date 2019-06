Piscine all'aperto a Pisa e provincia: relax, refrigerio e divertimento

A Pisa e provincia, da sempre, estate fa rima con Tirrenia, Marina, Calambrone, Marina di Vecchiano. Tantissimi abitanti delle zone più lontane dalla costa pisana, durante la bella stagione, varcano anche il 'confine' e trascorrono le loro ore di relax balneare sulle coste livornesi o lucchesi. Viareggio, Cecina, Rosignano, sono tutte mete frequentate in massa anche da chi abita la provincia pisana. Spesso però accade di restare imbottigliate per ore nel traffico che porta al mare o che conduce al rientro verso casa. Questi ingorghi sono fonte di stress e discussioni all'interno dell'abitacolo.

Ecco che in questi frangenti arriva in nostro soccorso una soluzione facile da praticare, a costi contenuti e con la garanzia di godere di tutti i comfort desiderati: la piscina all'aperto. Sono molti i luoghi dove è possibile fare un tuffo o rilassarsi a bordo vasca. Sia a Pisa che in provincia. Vediamo insieme qualche alternativa.

1. La Fornace

La piscina 'La Fornace' si trova all'interno dell'Eden Park Tuscany Resort, a San Giuliano Terme. Per gli ospiti del residence il servizio è gratuito, mentre per i frequentatori esterni i costi variano da un minimo di 6.50 euro ad un massimo di 12 euro. La struttura è gestita dall'Asd 'La Fornace', ed effettuando l'ingresso è possibile diventarne anche soci, potendo così usufruire di sconti. La piscina all'aperto inaugurerà la stagione intorno alla metà del mese di giugno, e fino a settembre rimarrà aperta tutti i giorni.

La struttura non accetta prenotazioni.

Tariffe non tesserati:

Giorni feriali (giornata intera): adulti 10 euro; bambini (24 mesi - 12 anni) 6.50 euro

Giorni feriali: mezza giornata, ore 10-14 adulti 7 euro, bambini 5 euro; ore 14-19 adulti 8 euro, bambini 6 euro

Pausa pranzo: solo adulti (tesserati e non) ore 12.30-14 5 euro

Sabato, prefestivi e festivi (giornata intera): adulti 12 euro; bambini 8.50 euro

Sabato, prefestivi e festivi (mezza giornata): adulti 8.50 euro, bambini 6.50

Ultimo tuffo di sabato, prefestivi o festivi (dalle 17.30): 6 euro (prezzo unico)

I tesserati hanno 1 euro di sconto su tutto il listino.

Nuoto libero (riservato ai soli tesserati, senza utilizzo dell'ombrellone ed esclusivamente nei giorni feriali): 5 euro.

Indirizzo: via dell'Argine 6, San Giuliano Terme (Pi). Tel: 050 870252.

2. La Gabella

La piscina La Gabella, situata nell'omonima frazione del comune di Calci e gestita dall'Asd Nuoto 'La Gabella', offre ai frequentatori una vasta gamma di servizi che vanno dalla semplice balneazione fino ai campi solari per i più piccoli. La piscina è aperta tutti i giorni dalle 9.30 alle 19, e nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì la chiusura è posticipata alle 21.

E' obbligatorio l'utilizzo della cuffia, ed i bambini fino ai 12 anni devono essere accompagnati da un familiare maggiorenne. Gli studenti universitari, gli over 65 e gli invalidi dal 65% possono usufruire di uno sconto del 10% sulla tariffa d'ingresso o di abbonamento. Le quote d'ingresso variano a seconda dei giorni feriali e festivi, e sono previste molte tipologie di abbonamento in base all'utilizzo della piscina (nuoto libero, lettino). L'ombrellone ha un costo di 5 euro al giorno, la sdraio 2 euro ed il lettino 3 euro.

Indirizzo: via Lungomonte 41, Calci (Pi). Tel: 050 938720.

3. Impianti sportivi Zara

Nel pieno della campagna pisana, a due passi da Coltano, sorgono gli impianti sportivi Zara: la piscina pubblica all'aperto è dotata di ombrelloni, sdraio e lettini. Ci sono inoltre un bar, due campi da calcio a 5 e due campi da calcio a 7 in erba sintetica e il ristorante. La struttura è sempre aperta, compresi i festivi.

Indirizzo: via del Viadotto 8, Coltano (Pi). Tel: 050 989026.

4. Terme di Uliveto

Immersa nella meravigliosa cornice delle Terme di Uliveto, la piscina all'aperto situata nella frazione del comune di Vicopisano è un gioiello nel quale trascorrere ore di relax e refrigerio, a stretto contatto con la natura. La struttura è gestita dall'associazione 'Canottieri Arno' di Pisa, che si è aggiudicata lo scorso anno il bando di gara, valido fino al 2023.

Indirizzo: via Provinciale Vicarese, Vicopisano (Pi). Tel: 050 788686.

5. Gesport

La piscina Gesport, gestita dall'omonima polisortiva dilettantistica, si trova a Cascina. E' una vasca scoperta di dimensioni olimpiche (50 x 21 metri) con otto corsie, con un altezza che varia da 1.90 a 3.50 metri. A lato di questa vasca c'è una vasca piccola per bambini sotto i 7 anni alta 60 centimetri. La piscina è aperta tutti i giorni, festivi compresi, dalle 10 alle 19.30, e presenta degli sconti per i residenti nel comune di Cascina e la possibilità di sottoscrivere degli abbonamenti e degli ingressi per la famiglia a costo ridotto rispetto alla quota individuale.

Indirizzo: Piazza G. Ferrari 5, Cascina (Pi). Tel: 050 747088.

6. Pontedera

La piscina all'aperto di Pontedera si trova accanto al palazzetto dello sport, dietro allo stadio comunale, poche centinaia di metri dall'uscita della Fi-Pi-Li. La struttura è aperta dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 20.30, il venerdì e la domenica dalle 9 alle 20 e il sabato dalle 9 alle 19. Dall'11 giugno saranno attivi anche i campi solari mattutini (dalle 8 alle 13), che si protrarranno fino al 13 settembre.

Indirizzo: viale della Costituzione 32, Pontedera (Pi). Tel: 0587 52539.

7. Peccioli

Anche la piscina comunale all'aperto di Peccioli ha già inaugurato la stagione estiva, ed è aperta tutti i giorni. L'orario varia leggermente in base al giorno feriale o festivo e pre-festivo: nei feriali la struttura è aperta dalle 10 alle 19, il sabato la struttura apre alle 9.30 e la domenica alle 9 (chiusura alle 19).

Indirizzo: viale Antonio Gramsci 47, Peccioli (Pi). Tel: 0587 670244.