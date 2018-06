Estate 2018: le piscine all'aperto di Pisa e provincia dove trovare relax e refrigerio

Per i pisani di città e gran parte dei conterranei della provincia l'estate, da sempre, non può dirsi tale se non è trascorsa sulle spiagge di Tirrenia e Calambrone, o sugli scogli di Marina. La tradizione secolare del mare per Pisa e provincia è ormai un fattore culturale, al quale praticamente nessuna famiglia riesce a sfuggire, anche soltanto per qualche giorno nel corso dei mesi estivi. Spesso però il viaggio verso queste mete, soprattutto nei giorni da 'bollino nero', si tramuta in un vero e proprio calvario dovuto al traffico intenso. Esistono delle alternative, in giornate come queste, che consentono di trovare comunque refrigerio e relax: non sul bagnasciuga, bensì a bordo vasca.

Nelle vicinanze della città e in tutta la provincia ci sono infatti numerose piscine all'aperto che durante l'estate mettono a disposizione ombrelloni, sdraie e lettini.

1. 'La Fornace'

La piscina 'La Fornace' si trova all'interno dell'Eden Park Tuscany Resort, a San Giuliano Terme. Per gli ospiti del residence il servizio è gratuito, mentre per i frequentatori esterni i costi variano da un minimo di 6.50 euro ad un massimo di 11.50 euro. La struttura è gestita dall'Asd 'La Fornace', ed effettuando l'ingresso è possibile diventarne anche soci, potendo così usufruire di sconti. La piscina all'aperto inaugurerà la stagione intorno alla metà del mese di giugno, e fino a settembre rimarrà aperta tutti i giorni.

L'area offre: lettini ed ombrelloni fino a esaurimento compresi nella quota d'ingresso, servizio bar e zona verde ombreggiata e attrezzata per il pic-nic, zona bambini (profondità della piscina 60 cm), zona relax e acquagym (profondità 110 cm), zona nuoto (profondità 140 cm), zona idromassaggio e zona cascate per massaggio della cervicale. Per tutti è obbligatorio l'uso della cuffia, ed i bambini che portano il pannolino hanno l'obbligo di vestire costumi contenitivi. I bambini al di sotto dei 12 anni non possono accedere alla struttura senza l'accompagnamento di un familiare maggiorenne.

La struttura non accetta prenotazioni.

Tariffe non tesserati

Giorni feriali (giornata intera): adulti 9.50 euro; bambini (24 mesi - 12 anni) 6.50 euro

Giorni feriali (mezza giornata, ore 10-14 oppure 14-19): adulti 9.50 euro; bambini 5.50 euro

Sabato e festivi (giornata intera): adulti 11.50 euro; bambini 8.50 euro

Sabato e festivi (mezza giornata): adulti 8.50 euro, bambini 6.50

Tariffe tesserati

Giorni feriali (giornata intera): adulti 8.50 euro; bambini 5.50 euro

Giorni feriali (mezza giornata): adulti 6.50 euro; bambini 4.50 euro

Sabato e festivi (giornata intera): adulti 10.50 euro; bambini 7.50 euro

Sabato e festivi (mezza giornata): adulti 7.50 euro; bambini 5.50 euro

Indirizzo: via dell'Argine 6, San Giuliano Terme (Pi). Tel: 050 870252.