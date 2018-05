Mobilità alternativa: tutte le piste ciclabili di Pisa

Muoversi in città con la bicicletta è una scelta ecologica ed economica che sempre più persone scelgono di fare. Il Comune di Pisa è dotato di 23 tracciati, con altri progetti in corso di realizzazione anche di più ampio respiro. Fra questi c'è la Ciclopista dell'Arno, per il collegamento con Marina di Pisa, comprensiva anche del ponte ciclopedonale per collegare Riglione e Cisanello.

Le piste ciclabili sono:

- Marina di Pisa, 'Repubblica Pisana': da piazza Baleari a via Arnino, in corsia riservata (1,4 km)

- Marina-Tirrenia: da rotatoria via Pisorno a rotatoria via Bigattiera lato mare, in sede protetta (1,8 km)

- Tirrenia-Calambrone: in sede protetta (4,4 km)

- Bechi Luserna: da ponte della Cittadella a ponte dell'Aurelia, in corsia riservata (0,4 km)

- Navicelli: da via di Viaccia, pista naturalistica (7 km)

- Pista 'del Trammino': via Conte Fazio e via Bixio, in sede protetta (0,8 km)

- San Rossore: lungo viale delle Cascine fino al sottopasso della ferrovia, in corsia riservata (3,8 km)

- Lungarno Sonnino: via Porta a Mare e lungarno Sonnino, in corsia riservata (0,8 km)

- Lungarno Gambacorti: dalla chiesa San Paolo a Ripa d'Arno a Palazzo Giuli, in corsia riservata (0,4 km)

- Lungarno Guadalongo: fino alla Fortezza Sangallo, sul marciapiede (0,8 km)

- Lungarno Galilei: dal Giardino Scotto a San Sepolcro, sul marciapiede, (0,4 km)

- Via Giovanni Pisano: in sede protetta (0,7 km)