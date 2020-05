Premio mamma: pubblicata la graduatoria definitiva

Pubblicata sul sito della Società della Salute della zona Pisana (ww.sdszonapisana.it) e sul sito del Comune di Pisa la graduatoria definitiva del Premio Mamma, che dà accesso ad un contributo una tantum di 500 euro per i genitori di figli nati nel Comune di Pisa nell’anno 2019. Il contributo sarà erogato sul conto corrente personale del beneficiario indicato nella domanda.

"Oltre ai 40.000 euro che erano stati stanziati inizialmente dal Comune di Pisa - afferma la presidente della Sds pisana e assessore alle Politiche Sociali del Comune di Pisa Gianna Gambaccini - sono state aggiunte ulteriori risorse ricavate da avanzi di bilancio dell’anno precedente. Questo ci ha permesso di far sì che tutte le 160 domande in regola con i requisiti del bando fossero accolte. Questo Premio, oltre a rappresentare un sostegno alla maternità, in questo momento è un aiuto importante e concreto per molte famiglie colpite dalla crisi economica causata dall’emergenza Covid-19. Nei prossimi mesi provvederemo al bando per i nati nel 2020”.