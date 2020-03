Cisanello e Santa Chiara: prelievi del sangue solo su prenotazione

Attivo da oggi, lunedì 9 marzo, il servizio di prenotazione telefonica per il prelievo di sangue nei Centri di Cisanello e Santa Chiara. In questo periodo, dunque, e fino a data da destinarsi, la prenotazione telefonica (eccetto le urgenze) è l’unica modalità per effettuare gli esami ematochimici, disposta in coerenza con le indicazioni nazionali e regionali sui corretti comportamenti da seguire a titolo precauzionale per contrastare il diffondersi dei contagi da Covid-19.

Per prenotare gli esami è necessario chiamare il numero 050.992144, dalle 13 alle 18, dal lunedì al venerdì.

In questa fase iniziale saranno 60 gli accessi giornalieri prenotabili, da suddividere fra i due Centri prelievi. Tre le fasce orarie mattutine che gli utenti possono scegliere: 7:15 - 8:15; 8:15 - 9:15; 9:15 - 10:15.

In questa fase sperimentale verrà testata la funzionalità del servizio in previsione di un’implementazione del numero di slot giornalieri prenotabili.

Resta invece in vigore il regime di libero accesso per tutti i pazienti con prescrizione di esami urgenti (oncologici, pazienti in Tao-Terapia anticoagulante orale, trapiantati entro l’anno) o comunque con prescrizione urgente del medico curante.