Prelievi del sangue: i numeri per prenotare e gli orari per l'accesso diretto nei presidi dell'Alta Valdicecina

L'Azienda USL Toscana nord ovest comunica che a partire da oggi, lunedì 29 giugno, l’esecuzione dei prelievi di sangue e di esami di laboratorio nell’ambito territoriale dell’Alta Val di Cecina avverrà con le modalità indicate di seguito.

Al presidio di Volterra gli esami saranno effettuati su prenotazione il martedì, giovedì e sabato. Per prenotare chiamare lo 0587 273048 dal lunedì al venerdì in orario 8-13 oppure anche nel pomeriggio il martedì e il giovedì in orario 14-17. E’ possibile prenotare anche nelle farmacie abilitate e agli sportelli distrettuali. Sempre al presidio di Volterra è possibile eseguire gli esami ad accesso libero il lunedì, il mercoledì e il venerdì in orario 8-10:30.

Ai presidi di Ponteginori e di Montecatini Valdicecina la prenotazione va fatta chiamando lo 0588 91591 il martedì in orario 8:30-10:30 e il giovedì in orario 11:30-13 oppure lo 0588 37416 il martedì in orario 11-12:30, il mercoledì in orario 8:30-12:30 ed il giovedì in orario 9:30-11.

Al presidio di Pomarance le prenotazioni si fanno chiamando lo 0588 62451 dal lunedì al venerdì in orario 11-18.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Infine, ai presidi di Larderello e Castelnuovo Valdicecina le prenotazioni devono essere effettuate chiamando lo 0588 91545 dal lunedì al venerdì in orario 11.30:13.