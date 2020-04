Emergenza Coronavirus: proroga chiusura temporanea degli Uffici Immigrazione

Alla luce delle misure adottate con entrata in vigore del DPCM 10 aprile 2020 in materia di contenimento e gestione emergenza COVID 19, la Questura di Pisa comunica che lo sportello dell’Ufficio Immigrazione della stessa Questura e gli sportelli dei Commissariati di PS di Pontedera e Volterra, rimarranno chiusi al pubblico sino al 3 maggio 2020.

Nell’ottica di non creare disservizi per l’utenza, si ricorda che Poste Italiane S.P.A. avevano già precedentemente rinviato le convocazioni fissate in agenda inviando la data del nuovo appuntamento tramite un sms al numero di cellulare fornito.

Gli appuntamenti per il rilascio dei permessi di soggiorno non gestiti da Poste Italiane, già fissati in precedenza presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Questura di Pisa, verranno quindi rinviati a date successive.



Per informazioni concernenti i citati appuntamenti e la nuova presa in carico:

- per il territorio di competenza della Questura di Pisa inviare una mail all’indirizzo urp.quest.pi@pecps.poliziadistato.it e immig.quest.pi@pecps.poliziadistato.it oppure telefonare dalle 09 alle 13 nei giorni feriali al nr° 050583631;

- per il territorio di competenza del Commissariato di Pontedera inviare una mail a comm.pontedera.pi@pecps.poliziadistato.it oppure telefonare dalle 09 alle 13 e dalle 16 alle 19 nei giorni feriali al nr° 058752640

- per il territorio di competenza del Commissariato di Volterra inviare una mail a comm.volterra.pi@pecps.poliziadistato.it oppure telefonare dalle 09 alle 12 nei giorni feriali al nr° 05889201.

