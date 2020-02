Referendum sul taglio dei parlamentari: la procedura del voto per corrispondenza a Pisa

In vista del referendum costituzionale di domenica 29 marzo sul taglio del numero dei parlamentari, gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della votazione, nonché i familiari conviventi, potranno partecipare al voto per corrispondenza, ricevendo la scheda al loro indirizzo estero. Per partecipare al voto all’estero gli elettori dovranno far pervenire entro il prossimo 26 febbraio al Comune d’iscrizione nelle liste elettorali un’apposita opzione.

Per fare richiesta di voto all’estero è possibile utilizzare il modello scaricabile sul sito del Comune di Pisa, nella sezione 'Elettorale', che dovrà essere inviato per posta, email (elettorale@comune.pisa.it), Pec (comune.pisa.elettorale@pec.it ), fax (050/8669146), oppure fatto pervenire a mano al Comune anche da persona diversa dall’interessato. Alla dichiarazione dovrà essere obbligatoriamente allegata una copia di documento d’identità valido dell’elettore.

Ufficio elettorale del Comune di Pisa: via del Moro n.3, orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 08.30-12.30; martedì e giovedì 15-17.